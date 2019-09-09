Европа решила подразнить Трампа

Финансовые власти Европы собираются в ближайшее время возобновить политику стимулирования экономики, которая с большой долей вероятности обернется ослаблением евро, пишет Bloomberg. О соответствующих планах заявил глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги.

Ключевым элементом смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ должно стать снижение ключевой ставки. Это стандартная мера, применяемая для стимулирования национальной (или наднациональной, как в случае с еврозоной) экономики. Заседание регулятора, на котором будет решен вопрос по ставке, состоится на текущей неделе, и в преддверии него Драги заявил, что снижение главного индикатора вполне возможно.

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Если оно состоится, это приведет к удешевлению кредитов для реального сектора европейской экономики. Кроме того, ключевая ставка служит ориентиром для рынка облигаций — как корпоративных, так и государственных. Они станут менее привлекательными, в том числе для международных инвесторов, вследствие чего спрос на евро спадет и курс европейской валюты снизится. Европейские товары станут более конкурентоспособными на внешних рынках.

Такое развитие событий не устраивает президента США Дональда Трампа, который традиционно пытается развивать американский экспорт. В то же время делать это в условиях ослабления валют конкурирующих стран становится сложнее. Ранее глава Белого дома уже обвинял Китай в валютных манипуляциях, а также заявлял, что Европа «еще хуже Китая».

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Опрошенные изданием аналитики отмечают, что решение ЕЦБ, если оно будет принято, может спровоцировать волну смягчения ставок другими центробанками, в частности Японии и Швейцарии. При этом у последней страны сильно ограничены возможности, поскольку ставка местного ЦБ уже находится на уровне минус 0,75 процента. Это уже приводило к тому, что швейцарские банки выдавали некоторым категориям заемщиков кредиты по отрицательной ставке.

Между тем глобальной валютной войны, о которой любит говорить Трамп, ожидать пока не стоит, считают экономисты.

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