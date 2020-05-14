В России появятся новые ограничения для пассажиров самолетов после коронавируса

Российских пассажиров обяжут соблюдать дистанцию и носить маски во время путешествий на самолетах. Такие ограничения прописаны в проекте Росавиации, предполагающем поэтапное восстановление авиаперевозок в стране, передает РИА Новости.

Так, согласно новым правилам, на первом этапе снятия ограничений в авиаотрасли пассажиры должны будут размещаться в самолете, соблюдая меры дистанцирования. При расстановке кресел в два ряда они будут рассаживаться в шахматном порядке, при расстановке в три ряда — освобождать кресло посередине.

Кроме того, туристов перестанут пускать на борт в верхней одежде. «Верхнюю одежду надлежит упаковать в пластиковый пакет, затем, по проходу к месту, поместить на полку для ручной клади и не доставать все время нахождения на борту», — отмечается в документе.

Вдобавок в салон лайнера не пустят тех пассажиров, которые не надели маски и перчатки. Снимать защитные средства будет запрещено в течение всего полета. «На рейсах более трех часов производится плановая замена масок в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции», — уточнили в ведомстве.

14 мая стало известно, что Росавиация подготовила указания по поэтапному выходу авиатранспорта из режима ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Проект указаний включает комплекс организационно-профилактических мероприятий в аэропортах и для авиакомпаний, а также специальные профилактические мероприятия для экипажей.

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