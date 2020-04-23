«Аэрофлот» объявил о сокращении полетов по России

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении количества перелетов по рейсам внутри страны в мае на фоне пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщается на официальном сайте перевозчика.

Согласно новому расписанию на следующий месяц, компания решила отказаться от полетов в Абакан и Нижнекамск. Кроме того, число рейсов в Санкт-Петербург сокращено с 70 до 42 в неделю, в Симферополь — с 42 до 34, в Сочи — с 32 до 14.

Всего в списке указаны 53 направления. Отмечается, что меры были приняты в связи с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки из-за введенных ограничений на передвижения. Пассажирам отмененных рейсов будет предложено перебронирование.

Материалы по теме Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Исключения сделают только на полеты в столицы государств

22 апреля сообщалось о том, что не менее 20 процентов авиакомпаний, в том числе национальных, могут уйти с рынка до конца текущего года на фоне сложившихся из-за пандемии коронавируса обстоятельств. По прогнозу источника Ассоциации туроператоров России в сфере авиаперевозок, шансы на сохранение костяка отечественных авиакомпаний зависят от суммы выделенных со стороны государства на их поддержку средств.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!