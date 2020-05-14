Росавиация разработала проект поэтапного снятия ограничений в авиаперевозках

Росавиация подготовила проект поэтапного выхода авиатранспорта из режима ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 14 мая, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

Как говорится в заявлении, проект указаний включает в себя комплекс организационно-профилактических мероприятий в аэропортах и для авиакомпаний, а также специальные профилактические мероприятия для экипажей воздушных судов гражданской авиации и пассажиров.

Отмечается, что перечень методических указаний был разработан в соавторстве с Центральной клинической больницей гражданской авиации. Российским перевозчикам предложат ознакомиться с рекомендациями до 18 мая.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ослабить карантинные меры в регионах страны, введенные на фоне пандемии коронавируса. Глава перевозчика попросил российского лидера оценить актуальность введенных ограничений и разработать условия их постепенного снятия.