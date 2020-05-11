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Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян из-за рубежа. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, передает РИА Новости.

Согласно новым требованиям, у пассажиров будут проверять наличие документов, подтверждающих проживание в регионе. В частности, доказательствами могут стать прописка, договор аренды жилья, медицинский полис, справка с работы, а также копия прописки родственников с подтверждающими родство документами и распиской о том, что они готовы принять гражданина на карантин.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Чтобы вернуться на родину, российским гражданам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.

По данным Росавиации, в период с 20 марта по 26 апреля из-за границы вернулись 172 тысячи россиян. Около 50 тысяч туристов все еще ожидают возвращения на родину.

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