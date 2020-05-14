В Кремле заявили об отсутствии планов по укрупнению регионов

Заявления о том, что объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа даст старт кампании по укрупнению ряда регионов России, не соответствуют действительности. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в администрации президента России.

Материалы по теме Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединяют Зачем в стране укрупняют регионы и что это значит для россиян?

«Предположения о начале такой кампании в целом ряде регионов — это бред. Темы укрупнения регионов в повестке дня Кремля нет», — сказал он.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить регионы. Референдум по объединению проведут до конца года.

Позднее депутат Госдумы Павел Дорохин рассказал, что в 2021 году могут объединить три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. По словам парламентария, вопрос об объединении регионов давно обсуждается, однако на широкую публичную дискуссию его не выносили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!