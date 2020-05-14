В Самаре благоустроят десятки дворов

В Самаре в текущем году благоустроят 50 дворов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

К ремонту нескольких объектов приступили еще в начале апреля. Там появятся детская и спортивные площадки, озеленена территория, реконструированы проезды и тротуары.

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Большинство дворов попали в региональную программу по благоустройству, которая реализуется на федеральные средства. Кроме того, семь объектов благоустроят за счет субсидий Минтранса Самарской области.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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