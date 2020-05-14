В США сравнили угрозу от коронавируса и «испанки»

Если не наладить противодействие угрозе коронавируса, его последствия могут затмить разрушения от эпидемии «испанки» в 1918 году. Таким образом две эпидемии сравнил бывший глава государственной программы США по выработке вакцины Рик Брайт. Его доклад перед комитетом палаты представителей публикует CNN.

«Окно возможностей закрывается. Если мы не выработаем общенациональный скоординированный ответ, основанный на научных данных, то, боюсь, ситуация станет куда хуже и продлится дольше, приведя к беспрецедентному числу заболевших и умерших», — говорится в тексте доклада.

По мнению Брайта, необходимо усиливать меры по борьбе с болезнью: больше информировать общество о том, как избежать заражения, увеличить производство необходимой защитной экипировки и равномерно ее распределять, установить более четко общенациональную программу тестирования, а также добиться большей прозрачности действий государства.

Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в США составляет более 1,39 миллиона человек. Число умерших из-за заражения превысило 80 тысяч. По этим показателям Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире. Всего в мире зараженных насчитывается 4,3 миллиона, а погибших — более 250 тысяч.

Испанский грипп, или «испанка», — болезнь, эпидемия которой стала, возможно, самой массовой в человеческой истории. По разным оценкам, ее жертвами числятся от 17 до 100 миллионов человек.

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