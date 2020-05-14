Американские селяне проигнорировали карантин и пошли на выборы

Жители американского городка Уосо, который расположен в сельской центральной части штата Висконсин, отправились на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах в палату представителей Конгресса США, несмотря на режим обязательной самоизоляции в штате. Об этом пишет The Washington Post.

В день голосования, 12 мая, на избирательном участке, находящемся в стенах маленькой лютеранской церкви, было много избирателей. Поток людей в церкви не кончался, даже учитывая тот факт, что многие бюллетени были отправлены заочно. Некоторые избиратели были в масках, тогда как другие пришли без каких-либо средств индивидуальной защиты.

Одна из избирательниц, 70-летняя Бетти Томпсон, в беседе с изданием призналась, что хотела почувствовать себя нормально, и именно поэтому в день выборов она приняла решения самолично приехать на избирательный участок и отдать свой голос за одного из кандидатов.

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«Это не Нью-Йорк или Калифорния. Это даже не Милуоки», — заявила женщина, подразумевая крупнейший город штата, где было зарегистрировано около 3200 случаев заболевания коронавирусом. «Наш опыт здесь совсем другой», — добавила она.

Однако многие избиратели, в том числе Томпсон, заявили, что они по-прежнему обеспокоены распространением инфекции, но некоторые также признались, что другие вещи начали их пугать больше. Например, последствия пандемии для штата.

После предварительных выборов, прошедших 7 апреля, во время которых представители здравоохранения штата заявили, что по крайней мере 60 человек могут быть заражены коронавирусом или являться потенциальными носителями заболевания, сотрудники избирательной комиссии решили не рисковать и приняли ряд мер по обеспечению безопасности. Пластиковые панели отделяли избирателей от работников избирательных участков, кабины для голосования находились на расстоянии не менее шести футов друг от друга, повсюду были установлены санитайзеры.

Голосование проходило в седьмом округе Висконсина. По итогам голосования, на выборах победил представитель республиканцев Том Тиффани. Сам округ считается традиционно республиканским.

По сообщениям CNN, 14 мая Верховный суд Висконсина отменил указ губернатора-демократа Тони Эверса о продлении режима самоизоляции в штате, введенного из-за пандемии коронавируса. Суд постановил, что администрация действующего губернатора штата превысила свои полномочия.

Ранее губернатор Эверс распорядился, чтобы департамент здравоохранения и социального обеспечения Висконсина продлил указ о самоизоляции до 26 мая. Комментируя решение суда, он заявил, что данное постановление «ввергает штат в хаос».

Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 мая превысило 4,34 миллиона человек. США остаются лидером в списке стран, пострадавших от вируса (1,39 миллиона человек).

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