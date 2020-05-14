В ЦИК назвали предназначение дистанционного голосования

Дистанционное голосование и голосование по почте предназначены в качестве дополнительного способа выражения мнения избирателей — они не заменят очное. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Майя Гришина, передает РИА Новости.

Гришина пояснила, что дистанционное голосование нужно для того, чтобы избиратели смогли поставить подписи вне зависимости от обстановки. Так, к нему могут прибегнуть, если организовать другие формы невозможно. Оно также позволит проголосовать тем, кто не может сделать это очно из-за опасности для здоровья.

Секретарь ЦИК уточнила, что в регионах проведение голосования дистанционно будет зависеть от их технической готовности и востребованности среди граждан. Она добавила, что такая система активно применяется в других странах.

Закон о дистанционном голосовании был принят Госдумой 13 мая. Инициатива коснется голосования на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, а также различных референдумов. Такой вид голосования предусматривает возможность сбора подписей при помощи портала «Госуслуги».

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