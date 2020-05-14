Сотни российских дальнобойщиков застряли на границе с Китаем и решили бастовать

Российские дальнобойщики встали в огромную очередь на границе с КНР в Приморье и собираются бастовать из-за отказа китайских пограничников пропускать машины. Об этом РИА Новости рассказал председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

На данный момент на границе застряли 360 фур, их количество продолжает увеличиваться. Водители в знак протеста решили в течение трех дней не проезжать в Китай. По словам Куприянова, в день на территорию соседнего государства проезжают только десять автомобилей.

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления агентству сказали, что китайская сторона ввела ограничения в связи с «карантинными мероприятиями в отношении каждого транспортного средства» и не пропускает больше двух фур в час. Власти края уточняли, что поток пропускаемых автомобилей был резко снижен на несколько дней из-за обнаружения коронавируса у одного из россиян. Посол России в Китае Андрей Денисов отметил, что дипмиссия пытается решить проблему.

Очереди на российско-китайской границе начали появляться в апреле. Тогда уссурийская таможня сообщала о скоплении грузовиков и прицепов перед российскими пунктами пропуска, число выпущенных машин на тот момент снизилось в четыре раза.

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