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Полсотни рожденных для иностранцев младенцев застряли из-за карантина на Украине

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Кадр: BioTexCom clinic / YouTube

Историей о содержании в киевском отеле «Венеция» 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за введенного для борьбы с коронавирусом карантина, заинтересовались правоохранительные органы. Об этом пишет агентство «Українські новини».

Сейчас данным вопросом занимается заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. «Пока изучаем вопрос», — сообщил проверенный собеседник агентства и добавил, что пока уголовное дело открыто не было.

Полсотни младенцев были рождены суррогатными матерями в украинской клинике «Биотех». Медучреждение позднее опубликовало сюжет на английском языке о содержании новорожденных в отеле. Он быстро распространился в соцсетях, вызвав общественный резонанс.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала правоохранителей и правительство обратить внимание на фактическую продажу младенцев за границу.

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