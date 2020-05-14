На Украине генпрокурор обвинила экс-генпрокурора в торговле уголовными делами

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обвинил действующего генпрокурора Ирину Венедиктову в интригах и лжи. Об этом пишет «Страна.ua».

Рябошапка утверждает, что руководитель офиса генпрокурора была одной из тех, кто «предсказывал его отставку». По его словам, Венедиктова лично заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Рябошапка занимается торговлей уголовными делами.

«Если на то пошло, будем откровенны: она на встрече с президентом в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии», — заявил он и добавил, что Зеленский очень удивился этим словам, поскольку разговор был на другую тему.

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В подтверждение своих слов экс-генпрокурор сказал, что у него есть свидетель, который может подтвердить информацию. Рябошапка отказался назвать его имя, сообщив только, что это его коллега, который позже позвонил ему и извинился за поведение Венедиктовой.

«Если она при мне такие вещи президенту говорит, можно представить, что происходит без меня», — сказал бывший генпрокурор. Он предполагает, то причиной таких действий Венедиктовой могли быть ее амбиции стать генпрокурором, поскольку конкурс на место руководителя она бы не выиграла, «если бы он был честный и прозрачный».

6 мая сообщалось, что Специальная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Рябошапки. Его обвиняют в декларировании недостоверной информации и получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения.

5 марта Верховная Рада одобрила его увольнение с поста генпрокурора. «За» проголосовали 263 депутата. Выражение вотума недоверия Рябошапке связывают в том числе с неподписанием подозрений в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.

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