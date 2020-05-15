Войска Асада разбомбили деревни в Идлибе

Войска сирийского президента Башара Асада разбомбили деревни в Идлибе. Об этом сообщает North Press Agency в своем Twitter со ссылкой на источники в военных ведомствах.

В частности, речь идет о местности у горы Завия и равнине Габ на северо-западе страны. Подробности пока не уточняются.

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12 мая на пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе прогремел взрыв. Это случилось после того, как местные жители закидали патруль яйцами, и турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

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