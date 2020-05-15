Boeing и Sikorsky показали новое видео скоростного SB>1 Defiant

Видео: @BoeingDefense / Twitter

Американская аэрокосмическая компания Boeing в Twitter выпустила новый ролик с перспективным вертолетом SB>1 Defiant.

В подписи к ролику отмечается способность летательного аппарата маневрировать с большими скоростями на малых высотах.

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В марте 2019 года на аэродроме в Уэст-Пальм-Бич состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky–Boeing SB>1 Defiant.

Максимальная взлетная масса SB>1 Defiant составляет 14,5 тонны. Крейсерская скорость летательного аппарата равна 460 километров в час. Машина вмещает до 18 человек. SB>1 Defiant создается американскими компаниями Sikorsky (входит в корпорацию Lockheed Martin) и Boeing в рамках проекта Future Vertical Lift (FVL), предполагающего обновление парка американских военных вертолетов после 2030 года.

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