Sikorsky показал «смертоносный» вертолет

Lockheed Martin / YouTube

Американская компания Sikorsky (входит в Lockheed Martin) представила проект малозаметного скоростного вертолета RAIDER X, который примет участие в конкурсе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Соответствующее видео летательного аппарата можно посмотреть на YouTube.

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Вертолет, способный развивать скорость до 463 километров в час, выполнен по соосной схеме с толкающим винтом в хвостовой части — такое же решение использует S-97 Raider, на основе которого разрабатывается RAIDER X. Подобно прототипу, фюзеляж RAIDER X состоит из композитных материалов, обеспечивающих радиолокационную малозаметность и легкость машины.

Как отмечается в пресс-релизе Lockheed Martin, RAIDER X объединяет большинство современных технологий, позволяющих обеспечить доминирование в «воздушном пространстве будущего». Издание Defence Blog называет вертолет «смертоносным».

В мае первый полет совершил вертолет Sikorsky HH-60W (Whiskey) Combat Rescue Helicopter (CRH).

В марте на аэродроме в Уэст-Пальм-Бич состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky–Boeing SB>1 Defiant.

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