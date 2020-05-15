Израиль решил продавать марихуану в другие страны

Власти Израиля вынесли финальное решение по вопросу об экспорте медицинского каннабиса — его решили позволить продавать в другие страны, сообщает The Times of Israel.

Ожидается, что эта индустрия принесет стране сотни миллионов долларов дохода. Министр экономики Эли Коэн подписал соответствующий указ. Это решение кабинет министров одобрил еще в январе 2019 года, но с тех пор оно проходило через необходимое обсуждение в специальном комитете министерств финансов и здравоохранения.

Чиновники выработали всю необходимую документацию. Экспортерам каннабиса потребуется получить специальное разрешение от израильского Минздрава на то, чтобы продавать его другим странам.

Сообщается, что в Израиле есть по меньшей мере восемь компаний, которые занимаются выращиванием каннабиса — и еще несколько, занятых производством и продажей марихуаны. Известно, что часть из них уже сообщили о желании торговать с зарубежными покупателями.

В Израиле легализовано использование продуктов этого растения в медицинских целях и частично декриминализовано рекреационное употребление. Соответствующее решение власти вынесли в 2017 году.

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