Иордания заявила о готовности воевать с Израилем из-за земли

Король Иордании Абдалла II заявил, что присоединение к Израилю части Иорданской долины будет иметь опасные последствия. Его слова публикует The Times of Israel.

Он подчеркнул, что не хочет угрожать и усиливать разногласия, однако готов к любым вариантам ответа, в том числе военному. «Если Израиль действительно аннексирует в июле часть Западного берега реки Иордан, то это приведет к большому столкновению с нами», — сказал Абдалла II.

По его мнению, это приведет к анархии и росту экстремизма по всему региону. Король Иордании добавил, что Амман согласен со многими странами в Европе и международным сообществом, однако отметил, что применять закон силы на Ближнем Востоке не стоит.

Материалы по теме Попутали берега Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая

11 сентября 2019 года российский МИД заявил, что планы по аннексии Израилем новых территорий могут подорвать надежды на установление мира между еврейским государством и сопредельными арабскими странами.

Премьер-министр Израиля 10 сентября включил в программу своей партии на парламентских выборах распространение суверенитета Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан, в частности, речь шла об Иорданской долине — территории под полным военным контролем израильтян.

Находящиеся на Западном берегу поселения израильтян были основаны в 1967 году после Шестидневной войны. ООН считает эти территории оккупированными, Израиль пока что определяет их как «спорные».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru