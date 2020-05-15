ООН напомнила о запытавших до смерти жителя Донецка сотрудниках СБУ

Мониторинговая миссия ООН по правам человека напомнила украинским властям о незавершенном правосудии над сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в убийстве жителя Донецка в 2014 году. Обращение сделано на странице Миссии в Facebook.
Дончанина Александра Агафонова задержали на блокпосту на выезде из Изюма с женой и новорожденным сыном осенью 2014 года. Его заподозрили в сотрудничестве c властями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Для допроса мужчины из Краматорска приехали двое работников СБУ. Спустя несколько часов получения показаний Агафонов скончался.
В 2015 году Военная прокуратура сил Антитеррористической операции (АТО) предъявила двум сотрудникам спецслужбы обвинение в пытках. Судебный процесс, начатый четыре года назад, до сих пор не завершен.
«Это подрывает веру в способность украинской системы уголовного правосудия привлекать к ответственности виновных в преступлениях, связанных с конфликтом, особенно когда речь идет о сотрудниках СБУ», — заявил Уладзимир Щербау, начальник отдела прав на физическую неприкосновенность и прав человека в контексте вооруженного конфликта Миссии.
В ООН призвали обеспечить быстрое, беспристрастное и эффективное расследование дела в соответствии с международными стандартами всех случаев убийств, внесудебных казней, насильственных исчезновений, произвольного задержания, пыток и жестокого обращения независимо от принадлежности предполагаемых правонарушителей.