Британским врачам запретили жаловаться на нехватку средств защиты

Десятки британских врачей сообщили, что представители Национальной службы здравоохранения (NHS) пытались запретить им жаловаться на нехватку средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на организацию Whistleblowers UK.

Организация, собирающая и распространяющая различные сливы данных, рассказала, что с начала марта этого года с ней на связь вышло более 100 медиков, на которых давили чиновники. Сообщается, что от них требовали поддерживать NHS публикациями в социальных сетях (например, путем репостов сообщений официальных аккаунтов) и избегать публичных комментариев на такую «политическую» тему, как средства защиты.

Врачи, анонимно общавшиеся с журналистами, рассказали, что им, помимо прочего, запрещали говорить об их коллегах, скончавшихся в тех же клиниках, где они работали. По меньшей мере одному из них якобы угрожали трудностями в поиске работы и испорченной репутацией.

Представители департамента здравоохранения в ответ на запрос издания заявили, что поддерживают позицию медиков: представитель ведомства подчеркнул, что никого нельзя заставлять молчать.

В конце апреля медики из Германии и Франции провели онлайн-флешмоб: они сфотографировались голыми, чтобы привлечь внимание общественности к нехватке средств защиты.

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