Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок

В Германии медики сфотографировались без одежды в знак протеста против нехватки защитной одежды и масок. Об этом сообщает издание The Guardian.

Среди участников акции, которая проходит в социальных сетях, есть и мужчины, и женщины. На снимках они позируют в своих кабинетах, прикрывая тела папками, рулонами туалетной бумаги и медицинским оборудованием. «Нагота — это символ нашей уязвимости без защитных средств», — заявил инициатор акции, врач Рубен Бернау (Ruben Bernau).

Аналогичную акцию провели французские стоматологи, пишет сайт MBS News. Они публикуют обнаженные снимки, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Помимо нехватки медицинских масок и других средств защиты, они жалуются на необходимость продолжать работу во время пандемии. По их утверждению, из-за особенностей их профессии риск заражения особенно высок.

В ноябре 2019 года студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. В октябре о публикации аналогичного календаря объявила Сиднейская школа ветеринаров.

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