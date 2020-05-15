В России оценили отказ Украины закрепить особый статус Донбасса в Конституции

Эксперт Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков оценил отказ Украины закрепить особый статус Донбасса в Конституции. Его цитирует РИА Новости.

По словам политика, заявления офиса президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют минским соглашениям, в которых четко предусматривается проведение конституционной реформы с децентрализацией с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Кроме того, как отмечает Чеснаков, там четко прописана специфика их особого статуса и его конкретное наполнение. Обозначено право на языковое самоопределение, освобождение от преследования лиц, участвующих в конфликте, а также есть четкие требования к участию органов власти ОРДЛО в назначении глав судов или создании народной милиции, говорит политолог. При этом он подчеркивает, что без внесения поправок в Конституцию Украины все это невозможно.

Как резюмирует Чеснаков, решение офиса Зеленского свидетельствует о том, что лидер страны идет путем своего предшественника Петра Порошенко, а значит переговоры будут продолжаться еще несколько лет, пока в Киеве не согласятся на особый статус Донбасса.

Ранее, 15 мая на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского сообщили, что в Киеве во время переговоров контактной группы отвергли возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

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