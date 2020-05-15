Министр подстригла себя в домашних условиях и поделилась результатом

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сделала себе стрижку и окрашивание в домашних условиях. Ее личная стилистка Джули Макгуир (Julie McGuire), под присмотром которой проводилась процедура, сообщила об этом изданию The Telegraph в пятницу, 15 мая.

Мастер, работавшая со Стерджен на протяжении шести лет, оставила парикмахерские ножницы, краску для волос и другие принадлежности на пороге своего дома, откуда их забрала политик.

Затем женщины созвонились по видеосвязи, чтобы последняя скорректировала свою прическу под руководством Макгуир. В частности, по словам стилистки, она объяснила министру, как правильно подстричь и профилировать челку, а также убрать излишний объем со всей длины волос.

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Как рассказала парикмахерша, закончив со стрижкой, Стерджен решила покрасить волосы и выбрала более темный оттенок, чем обычно. Макгуир также помогла клиентке выбрать оптимальные пропорции красителей для достижения нужного результата.

«Я в шутку предложила Стерджен оставить себе парикмахерские ножницы, чтобы в любой момент она могла снова себя подстричь, но она сказала "о нет, только не это"», — поделилась в заключение стилистка.

В апреле пользовательница TikTok Николь Куэрпо тоже отстригла себе челку во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, а затем пожалела об этом. Женщина решила обновить прическу в домашних условиях и сняла этот процесс на видео. В конце ролика Куэрпо увидела результат и закричала от ужаса, понимая, что совершила ошибку.

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