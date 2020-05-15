Набравшая вес в самоизоляции Юлия Высоцкая призналась в страхе и печали

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая призналась в страхе и печали, которые испытывает, находясь в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Она заявила, что набрала вес на карантине, запись ее речи опубликована на YouTube.

Высоцкая призналась, что также, как и все, переживает текущую ситуацию: «Бывают моменты, когда все очень серьезно про это говорят вокруг, когда ты сам очень серьезно задумываешься. Бывают моменты, когда охватывает паника, охватывает страх. Бывают моменты, оттого, что вокруг такая неопределенность, очень грустно и печально, невозможно спать, и не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие разговоры, посиделки по "Зуму" с друзьями».

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Она добавила, что иногда обменивается с друзьями мемами, указав, что особенно ее рассмешила картинка «про Наташу и котов». Артистка также призналась, что набрала вес на карантине: «Я поправилась, конечно, как и все. Хотя я занимаюсь спортом и стараюсь пищевые паузы держать. Но все равно метаболизм не работает так, как работал в нормальную, активную фазу жизни».

Актриса посоветовала надеть на себя одежду, в которой после снятия режима самоизоляции хотелось бы появиться на улице, и оценить, как она сидит.

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