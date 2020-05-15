Россиян призвали еще немного подождать тепла

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что резкого потепления в Европейской части России в ближайшие дни ожидать не стоит, и придется подождать тепла еще немного. Об этом сообщает РИА Новости.

Метеоролог отметил, что до конца следующей недели резкого потепления не случится, температура будет постепенно повышаться на пару градусов.

«Резкого повышения температуры ждать неоткуда, воздушные массы с запада, северо-запада умеренно-прохладные, поэтому температура ниже нормы на пару градусов», — добавил Вильфанд.

Он рассказал, что 18 мая в Москве температура будет достигать 14 градусов тепла, а 19 мая — 15 градусов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал россиянам жаркое лето, но с резкой изменчивостью климата, а также с переменным похолоданием, ливнями и сильным ветром.

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