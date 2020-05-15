Россиянин с коктейлем Молотова пытался ограбить магазин и едва не сжег себя

В Екатеринбурге молодой человек, укравший из магазина две бутылки водки, чуть не загорелся от своего коктейля Молотова. Записи с камеры видеонаблюдения в пятницу, 15 мая, публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как молодой человек, скрывший лицо шарфом, беспрепятственно зашел в магазин, поджег бутылку со смесью и украл водку. На выходе из продуктового он бросил горящую бутылку на пол, но упал и едва не загорелся сам.

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