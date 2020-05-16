Число умерших россиян с коронавирусом превысило 2,5 тысячи

За последние сутки в России зафиксировали 119 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2537, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Всего в России выявлено 272 043 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период выздоровели 63 166 человек.

Накануне, 15 мая, стало известно, что противомалярийный препарат мефлохин по итогам доклинических исследований показал способность полного подавления коронавируса через 48 часов с момента инфицирования. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероники Скворцовой, для этого необходима очень маленькая доза — два микрограмма на миллилитр. Потенциал лекарства она назвала как профилактическим, так и лечебным.

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