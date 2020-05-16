В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции. Его слова передает РИА Новости.

По словам Булаева, дату голосования определит президент. Он добавил, что избирательная система находится в готовности. «ЦИК готов был провести голосование и в апреле», — отметил он.

При этом, по информации председателя Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты (ОП) Москвы Алексея Венедиктова, новой датой голосования может стать 24 июня.

Голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса было отложено на неопределенный срок. Российский лидер заверил граждан в том, что голосование обязательно состоится, когда ситуация нормализуется.

Всего подготовлено 400 поправок, среди которых — социальная ориентация экономики, приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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