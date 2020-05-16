Умер представитель Ирана в ОПЕК

Представитель Ирана при Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает агентство IRNA.

По его данным, Ардебили умер рано утром после того, как в начале мая у него произошло кровоизлияние в мозг и он впал в кому.

Хосейн Каземпур Ардебили был одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана. В 1980-е годы он занимал пост заместителя министра иностранных дел, а также работал в качестве замминистра нефти. В 1990-1995 годах он был послом Ирана в Японии, после чего его назначил представителем ИРИ при ОПЕК.

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