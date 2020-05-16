UH-60 Black Hawk полетел вертикально

Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk Погранично-таможенной службы США пролетел над гражданским катером, после чего совершил резкий вертикальный подъем. Соответствующее видео опубликовано в Twitter пользователем сombat_learjet.
В издании The Drive отмечают, что, вероятно, таким образом американские пограничники отреагировали на совершенные или планируемые маневры гражданского катера.
В марте 2019 года на аэродроме в Уэст-Пальм-Бич состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant.
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