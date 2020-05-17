Уронивший телефон в реку турист нашел исправное устройство спустя восемь месяцев

Китайский турист, уронивший телефон в реку во время рыбалки, нашел его исправным спустя восемь месяцев. Его историю публикует Daily Mail.

Мужчина по фамилии Чжоу потерял аппарат в сентябре 2019 года, когда ловил рыбу с другом в провинции Гуйчжоу. Китаец не сразу заметил пропажу и понял, что выронил мобильный, только когда вышел на берег.

«Я думал, что никогда не смогу его найти. Ведь вода в реке была очень мутной», — добавил он. Однако спустя восемь месяцев он получил звонок от незнакомца, который сказал, что нашел его устройство.

Как выяснилось позже, местный рыбак обнаружил телефон на дне после того, как уровень воды в реке упал. На обратной стороне под чехлом он увидел визитную карточку Чжоу и решил сообщить ему о находке.

Когда турист получил устройство обратно, он был крайне удивлен тому, что оно работает. Он отметил, что ему даже удалось извлечь фотографии из той поездки, в которой его потерял.

В апреле британские туристы смогли получить фотографии с камеры, которую они потеряли во время свадебного путешествия, случившегося полтора года назад. Они уронили водонепроницаемый аппарат Hero 4 Go Pro в море в апреле 2018 года и не смогли его отыскать из-за больших волн. Через 18 месяцев камеру на дне неподалеку от курорта Пунта-Кана нашел 36-летний Райан Фрайдей-Суонн (Ryan Friday-Swann), занимавшийся сноркелингом.

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