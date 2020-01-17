Туристы умерли в 150 метрах друг от друга на месте крушения самолета

В Исландии в пустоши Солхеймасандур (Sólheimasandur), где в 1973 году потерпел крушение американский военно-транспортный самолет, нашли двух мертвых туристов. Об этом сообщает Iceland Review со ссылкой на полицию Южной Исландии.

По словам главного констебля региона Оддура Арнасона, это пара китайских туристов, им было около 20 лет. Их тела лежали в пустоши на расстоянии 150 метров друг от друга неподалеку от места крушения самолета, популярного у путешественников. «Необычно найти два тела в открытой местности», — отметил констебль.

По предварительной версии, причиной смерти обоих китайцев стало переохлаждение. Посольство КНР в стране уведомлено о гибели граждан.

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Власти установили, что 13 января пара проезжала город Хвольсведлюр на арендованном автомобиле. В этот и следующий дни погода там была экстремальной, что «дает некоторые подсказки», но следствие не хочет делать предположения, подчеркнул Арнасон. Вместе с тем туристов при сдаче автомобилей в прокат предупреждали о плохой погоде, пишет BBC News.

Транспортный самолет ВМС США потерпел крушение в пустоши Солхеймасандур в 1973 году. У воздушного судна кончилось топливо, и экипаж решил посадить его на черный песчаный пляж. Погибших не было. Корпус самолета так и остался на месте ЧП, благодаря чему оно стало популярной туристической точкой в Исландии.

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