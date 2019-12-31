Три туриста сходили на музыкальный фестиваль на Гоа и внезапно умерли

В индийском штате Гоа три туриста внезапно умерли после посещения фестиваля электронной музыки Sunburn EDM. Об этом пишет The Hindu.

Мероприятие состоялось в понедельник, 30 декабря, неподалеку от пляжа Vagatore в округе Северный Гоа. Два человека почувствовали себя плохо и потеряли сознание у входа на фестиваль, после чего их доставили в одну из местных больниц. Там они скончались.

Еще один турист был госпитализирован с аналогичными симптомами на следующий день, после чего врачи констатировали его смерть.

По предварительной информации, в качестве возможной причины смерти людей рассматривается употребление наркотиков. В то же время, согласно данным газеты, в районе фестиваля пока не было зафиксировано ни одного случая реализации запрещенных веществ, несмотря на сообщения о том, что они продаются там «открыто», а полиция «закрывает на это глаза».

Как отмечает издание, изучением обстоятельств произошедшего займется Центральное бюро расследований (CBI).

18 августа сообщалось, что в Нижегородской области скончался посетитель музыкального фестиваля Alfa Future People. До этого в сети появился снимок, на котором запечатлен лежащий в грязи человек. В подписи к фотографии было указано, что он скончался от передозировки наркотиками.

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