Три туриста сходили на музыкальный фестиваль на Гоа и внезапно умерли

В индийском штате Гоа три туриста внезапно умерли после посещения фестиваля электронной музыки Sunburn EDM. Об этом пишет The Hindu.
Мероприятие состоялось в понедельник, 30 декабря, неподалеку от пляжа Vagatore в округе Северный Гоа. Два человека почувствовали себя плохо и потеряли сознание у входа на фестиваль, после чего их доставили в одну из местных больниц. Там они скончались.
Еще один турист был госпитализирован с аналогичными симптомами на следующий день, после чего врачи констатировали его смерть.
По предварительной информации, в качестве возможной причины смерти людей рассматривается употребление наркотиков. В то же время, согласно данным газеты, в районе фестиваля пока не было зафиксировано ни одного случая реализации запрещенных веществ, несмотря на сообщения о том, что они продаются там «открыто», а полиция «закрывает на это глаза».
Как отмечает издание, изучением обстоятельств произошедшего займется Центральное бюро расследований (CBI).
18 августа сообщалось, что в Нижегородской области скончался посетитель музыкального фестиваля Alfa Future People. До этого в сети появился снимок, на котором запечатлен лежащий в грязи человек. В подписи к фотографии было указано, что он скончался от передозировки наркотиками.