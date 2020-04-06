Туристы уронили камеру в море и спустя полтора года нашли снимки с нее в сети

Британские туристы потеряли свою камеру во время свадебного путешествия в Доминиканской Республике и смогли получить фотографии с нее через полтора года. Об этом пишет Daily Mail.

34-летняя Кейси Вудс (Cassie Woods) и ее 37-летний муж Саймон (Simon) из Шропшира уронили водонепроницаемый аппарат Hero 4 Go Pro в море в апреле 2018 года и не смогли его отыскать из-за больших волн. Спустя 18 месяцев камеру на дне неподалеку от курорта Пунта-Кана нашел другой британец, 36-летний Райан Фрайдей-Суонн (Ryan Friday-Swann), занимавшийся сноркелингом.

Путешественник тщательно просушил и почистил устройство, а затем разместил сохранившиеся на нем снимки в сетевом сообществе Facebook Lost Box, помогающем вернуть потерянные вещи владельцам. С авторами фото удалось установить связь спустя всего сутки после публикации. «Я не могла в это поверить. Друг прислал мне ссылку на пост с нашими фотографиями. (...) И я подумала, что это просто не может быть правдой. Потрясающе!» — рассказала Вудс.

В сентябре прошлого года сообщалось, что жители Исландии вернули туристу телефон, который он потерял во время полета на вертолете, спустя 13 месяцев. Путешественник снимал дельту реки на iPhone 6S Plus и внезапно выронил телефон из рук.

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