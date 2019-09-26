Жители самой безопасной страны вернули туристу потерянный им телефон спустя год

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Жители Исландии вернули туристу телефон, который он потерял во время полета на вертолете, спустя 13 месяцев. Об этом сообщает издание The Next Web.

В августе 2018 года фотограф Хаукур Сноррасон отправился на фотоэкскурсию на вертолете в долину реки Скафта на юге Исландии. Путешественник снимал дельту реки на iPhone 6S Plus и внезапно выронил телефон из рук. Его смартфон упал с высоты 60 метров, после чего мужчина предпринял безуспешные попытки найти его, но в итоге сдался.

Однако спустя год, в сентябре 2019 года, фотограф получил звонок от местных жителей, которые сообщили, что нашли его iPhone во время похода. Исландцы вернули Сноррасону смартфон и, когда он включил его, обнаружил, что там даже сохранилась последняя видеозапись.

«Оказалось, что телефон упал в мох, но не разбился и, пролежав 13 месяцев в холоде, продолжал работать. Мох в этой местности довольно густой, его толщина может достигать 30 сантиметров, поэтому, я думаю, он и пережил падение. Я все еще могу выходить с него в интернет и отправлять фотографии и видео. Однако, когда я пытаюсь поговорить с кем-то по телефону, на другом конце меня не слышно», — пояснил фотохудожник.

Исландия неоднократно попадала в списки самых безопасных и лучших мест для путешествий. Так, в январе журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год. В первую двадцатку списка вошли европейские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения. Лидирующие места заняли Исландия, Швейцария и Финляндия.

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