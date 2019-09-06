Названа лучшая страна для путешествий в мире

Испанию признали лучшей страной для путешествий в мире. Об этом говорится в ежегодном отчете Travel & Tourism Competitiveness Report, представленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Специалисты проанализировали несколько факторов, например, доступ к природным ресурсам и культурным достопримечательностям, инфраструктуру и экономические показатели. Таким образом, Испания набрала 5,4 балла в рейтинге, что на 0,3 балла превышает показатель 2017 года.
«Испания сильно выделяется разнообразной культурно-ориентированной деятельностью, которая проявляется во всем: от ее ярких городов до солнечных пляжей», — объяснили эксперты.
Кроме того, в список топ-5 лучших стран для туризма вошли Франция, Германия, Япония и США.
Россия оказалась на 39-м месте в рейтинге и набрала 4,3 балла.
Ранее в сентябре эксперты Всемирного экономического форума (WEF) признали Финляндию самой безопасной в мире страной для туристов. На втором месте рейтинга оказалась Исландия, а на третьем — Оман. В первую десятку также попали Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.