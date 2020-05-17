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Обама обвинил руководство США в безрассудстве

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Барак Обама
Барак Обама
Фото: Vincent Thian / AP

Бывший президент США Барак Обама обвинил руководство США в безрассудстве в ходе речи перед выпускниками школ, трансляция которой была на YouTube-канале Yahoo Finance.

По словам Обамы, пандемия опровергла представление о том, будто многие руководители осознают, что они делают. «Многие из них даже не притворяются, что они ответственны за происходящее», — добавил он.

В частности, бывший президент осудил такие принципы американских политиков, как сиюминутная выгода и безразличие к тем, кто этого не разделяет. «Если мир станет лучше, это будет зависеть от вас», — заключил Обама.

Ранее Барак Обама назвал катастрофой реакцию нынешнего президента США Дональда Трампа на коронавирус. Он раскритиковал решения администрации президента, добавив, что реакция на вспышку COVID-19 послужила критическим напоминанием о необходимости сильного государственного руководства во время глобального кризиса.

До этого также сообщалось, что Обама публично поддержит избирательную кампанию своего бывшего вице-президента Джо Байдена, который считается главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах.

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