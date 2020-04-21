Обаму захотели сделать новым вице-президентом США

Многие представители Демократической партии США мечтали бы увидеть бывшую первую леди страны Мишель Обаму в качестве нового вице-президента в случае победы главного потенциального кандидата от партии Джо Байдена на грядущих президентских выборах. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, Обама пользуется огромной популярностью как среди других политиков, так и среди американских граждан. По сути, она является главной звездой Демпартии — так, согласно результатам соцопроса, проведенного YouGov, в 2019 году она была признана самой уважаемой женщиной, обойдя актрису и филантропа Анджелину Джоли. Также бывшая первая леди США оказалась в списке самых высокооплачиваемых писателей по итогам прошлого года благодаря своим мемуарам, проданных тиражом более чем 10 миллионов копий.

Сам Байден также уже неоднократно заявлял, что хотел бы, чтобы Обама стала его вице-президентом, если бы это было возможно. В то же время, пишет Politico, имя бывшей первой леди не входит в список из более чем десяти кандидатур, которые всерьез обсуждаются штабом Байдена, поскольку она сама не высказывала заинтересованности в политической деятельности.

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Так, даже в своих мемуарах Обама подчеркивала, что не намерена когда-либо становиться вице-президентом США, и в дальнейшем подтверждала свою приверженность этой позиции.

Советник и друг бывшей первой леди и ее супруга, 44-го президента США Барака Обамы, Валери Джаретт (Valerie Jarrett), пояснила изданию, что участие в предвыборной гонке — «не в стиле Мишель». По ее словам, Обама, очевидно, поддерживает Байдена, однако не видит себя в роли политика, тем более на столь высоком уровне. Другой бывший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод (David Axelrod) отметил, что был бы шокирован, если бы Мишель Обама решила принять участие в предвыборной гонке в союзе с Байденом. Он добавил, что бывшая первая леди была новичком в политике, и хотя она ценила возможность делать что-то важное для других людей, она никогда не отличалась той жаждой власти и готовностью идти на нелицеприятные поступки, которые характерны для многих людей в политике.

17 апреля стало известно, что Байден начал собирать свою команду в Белый дом. Кто именно попал в команду или кого конкретно он рассматривает на высшие роли в своей потенциальной администрации, политик не уточнил. При этом ранее он заявлял, что намеревается сделать своим вице-президентом женщину.

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