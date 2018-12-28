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Самой почитаемой женщиной США впервые стала чернокожая

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Мишель Обама

Бывшая первая леди США Мишель Обама стала самой почитаемой женщиной страны по версии института общественного мнения Gallup.

Она стала первой чернокожей обладательницей титула и потеснила бывшего госсекретаря Хилари Клинтон, которая становилась самой почитаемой американкой чаще других претенденток — 22 раза. В 2018 году Клинтон стала третьей в списке, уступив еще одной афро-американке — телеведущей Опре Уинфри, которая оказывалась на втором месте в 14 раз, передает CNN. Четвертую позицию заняла нынешняя первая леди Мелания Трамп, пятую — королева Великобритании Елизавета II.

До Мишель Обамы самыми уважаемыми американками также становились Элеонора Рузвельт (13 раз), Маргарет Тетчер (6 раз), Жаклин Кеннеди (5 раз), мать Тереза (4 раза), Нэнси Рейган, Розалинн Картер, Голда Меир (по 3 раза), Бетти Форд, Барбара Буш, Мейми Эйзенхауэр (по 2 раза), Пат Никсон, Лора Буш, Этель Кеннеди, Элизабет Кенни (по одному разу).

Самым почитаемым мужчиной Соединенных Штатов в 11 раз стал бывший глава государства Барак Обама. На втором месте нынешний лидер Дональд Трамп, в статусе президента он попал в список впервые. На третьем месте — 43-й президент США Джордж Буш-младший, на четвертом — папа Римский Франциск, на пятом — основатель Microsoft Билл Гейтс.

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