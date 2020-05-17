В российском регионе выявили вспышку коронавируса среди медиков

В Ульяновской области за неделю выявили коронавирус у 47 медиков, несколько больниц в регионе находятся на обсервации, заявил в воскресенье губернатор Сергей Морозов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы постоянно фиксируем случаи заболевания, в том числе в медицинских учреждениях. Так, за неделю зарегистрировано 47 новых случаев заболевания медицинских работников», — отметил губернатор.

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Морозов рассказал, что горбольница № 3 и подстанция скорой помощи № 2 в Ульяновске, а также Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени Копосова и отделение неврологии Центральной городской клинической больницы Ульяновска остаются на обсервации.

Ранее в мае сообщалось, что главный врач больницы №1 имени Кабанова в Омске был уволен после массового заражения коронавирусом среди медперсонала.

По последним данным, в Ульяновской области выявлено 1366 случаев заболевания коронавирусом, 276 человек выздоровели, пятеро скончались.

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