В российском регионе выявили вспышку коронавируса среди медиков

В Ульяновской области за неделю выявили коронавирус у 47 медиков, несколько больниц в регионе находятся на обсервации, заявил в воскресенье губернатор Сергей Морозов. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы постоянно фиксируем случаи заболевания, в том числе в медицинских учреждениях. Так, за неделю зарегистрировано 47 новых случаев заболевания медицинских работников», — отметил губернатор.
Морозов рассказал, что горбольница № 3 и подстанция скорой помощи № 2 в Ульяновске, а также Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени Копосова и отделение неврологии Центральной городской клинической больницы Ульяновска остаются на обсервации.
Ранее в мае сообщалось, что главный врач больницы №1 имени Кабанова в Омске был уволен после массового заражения коронавирусом среди медперсонала.
По последним данным, в Ульяновской области выявлено 1366 случаев заболевания коронавирусом, 276 человек выздоровели, пятеро скончались.