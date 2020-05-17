Российскую больницу назовут именем умершего с коронавирусом врача

Карсунская районная больница в Ульяновской области получит имя скончавшегося с коронавирусом врача Владимира Фиошина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Медучреждение несколько недель находилось на карантине после вспышки COVID-19, из-за которой заразились несколько десятков местных жителей, в том числе медики. Врач больницы Владимир Фиошин сдал положительный тест на коронавирус и позже скончался.

Губернатор региона Сергей Морозов наградил сотрудников больницы за вклад в борьбу с коронавирусом.

«В этой борьбе, к моему великому сожалению, мы потеряли врача Владимира Ивановича Фиошина. Чтобы сохранить вечную память об этом герое, мы поддержали инициативу коллектива о присвоении его имени Карсунской районной больнице», — заявил губернатор.

Также в пресс-службе правительства Ульяновской области сообщили, что работники здравоохранения предложили установить в Карсунском районе памятник медикам, борющимся с пандемией.

Как свидетельствует статистика оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9200 новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9709 зараженных. 15 мая сообщалось о 10 598 новых случаев заражения коронавирусом.

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