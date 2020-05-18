В российском регионе бесплатно раздадут маски

На Чукотке организовали бесплатную раздачу защитных масок в местах скопления людей. Об этом сообщает губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в своем Instagram-аккаунте.

В поездке по сёлам #ПровиденскийРайон @provadm был приятно удивлён. Очень многие жители - взрослые и дети - соблюдают масочный режим: у кого-то медицинская маска, у других самодельная из ткани или марли. Учитывая сложную эпидситуацию, всем жителям округа можно брать пример. ᅠ На 16.05 в округе подтверждены 47 случаев COVID-19, 18 человек выздоровели. Динамика настораживающая. Поэтому особое внимание - на #УгольныеКопи @anadyr_rayon и #Певек @pevek_official, где появились случаи заболевания, на школы и детские сады, места возможного скопления людей. ᅠ Для этого создаём важное условие - маски будут бесплатно раздавать в аэропортах, больницах, на важных производствах, в транспорте и торговых центрах. Продолжим обеспечивать ими школы и детские сады. ᅠ Вместе с недропользователями и неравнодушными людьми нам удалось создать запас из почти 400 тысяч масок. Лучшее применение для них - именно безвозмездная защита жителей. С понедельника #ГБУЗЧОБ начнёт распределять маски по организациям и предприятиям. ᅠ При этом в продаже маски тоже останутся, #Чукотфармация продолжит обеспечивать аптеки округа. ᅠ Берегите друг друга! ᅠ #здоровьевприоритете #стопкоронавирус #коронавирус #COVID19 #Чукотка #Арктика #НастоящаяАрктика #ДальнийВосток #ДФО #Chukotka #Arctic #RealArctic #FarEastRussia Фото опубликовано @romankopin

Средства защиты можно получить в аэропорту, торговых центрах, медицинских учреждениях и на транспорте.

В регионе сформирован запас из почти 400 тысяч масок, и, по мнению главы округа, лучшее применение для них «безвозмездная защита жителей». При этом маски можно свободно приобрести на всей территории региона.

Губернатор ЧАО также отметил, что он был приятно удивлен тем, что очень многие жители соблюдают масочный режим, и призвал всех жителей округа брать с них пример.

Ранее Копин перечислил свою зарплату на борьбу с коронавирусом. Средства пойдут на закупку стационарных приборов для термометрии, а также на технические средства для удаленного обучения детей из малообеспеченных семей.

По последним данным, в Чукотском автономном округе выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе 23 пациента выздоровели.

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