Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев зафиксировали в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).

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В Республике Алтай и Магаданской области зафиксировано меньше всего новых случаев — по два. Всего на 12 мая в стране зафиксировано 232 243 случая коронавируса в 85 регионах.

По данным на 11 мая, в России было выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Больше всего в Москве (6169), Подмосковье (1079) и Петербурге (307). Меньше всего, по одному случаю, зафиксировали в Ненецком автономном округе, Сахалинской области и на Чукотке.

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