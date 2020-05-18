Медики заподозрили приход коронавируса во Францию осенью 2019-го: уже тогда были пациенты с характерными для инфекции симптомами. Об этом сообщают рентгенологи больницы Альберта-Швайцера в Кольмаре на востоке страны, передает Le Parisien.

Они пришли к этому выводу после изучения почти 2,5 тысячи рентгеновских снимков, сделанных в период с 15 октября по 30 апреля. Отмечается, что первые пациенты с коронавирусом могли появиться во Франции еще в ноябре 2019-го: у пациентов, делавших снимки в тот месяц, обнаружили характерные для COVID-19 аномалии.

Еще 12 подобных случаев врачи выявили в декабре, а 16 — в январе. Самые ранние снимки с подобными аномалиями датированы 16 ноября.

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По последним данным, во Франции 179,6 тысячи зараженных коронавирусом, 28 тысяч человек погибли, а 61,3 тысячи — вылечились. Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,48 миллиона зараженных) и Россия (281,7 тысячи).

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