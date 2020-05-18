Женщины провели карантин в джинсах вместо пижамы и поделились впечатлениями

Жительницы Великобритании провели карантин, введенный из-за вспышки коронавируса, в уличных нарядах вместо пижамы и поделились впечатлениями. Их слова приводит Metro.

Так, например, героиня материала издания Холли (Hollie) рассказала, что делает макияж каждый день для видеозвонков на онлайн-платформе Zoom, чтобы ее будни в изоляции были похожи на обычные дни. Кроме того, она носит джинсы, которые помогают ей отслеживать изменения в весе.

Еще одна собеседница Metro Ники (Niki) сообщила, что надевает нарядную одежду для походов на почту и в магазины, чтобы «помнить, что такое свобода». Эти вещи, по ее словам, превращают каждый выход из дома в «небольшое приключение».

Британка по имени Шарлин (Sharleen), в свою очередь, выбирает одежду ярких цветов для поднятия настроения.

«Сейчас я наряжаюсь для себя, а не для того, чтобы нравиться другим. Я даже выкинула старые скучные вещи, потому что они не давали мне самовыражаться», — высказалась героиня.

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Некоторые женщины также отметили, что отдают дома предпочтение одежде, которую носили до карантина, чтобы разграничить отдых и работу. По этой причине одна из них, по имени Ребекка (Rebecca), не занимается рабочими делами в пижаме.

Героини материала сошлись во мнении, что повседневные вещи помогают им повысить продуктивность, настроиться на рабочий день и не унывать в «такое непростое время».

В мае знаменитости показали, в какой одежде они проводят свои дни во время режима всеобщей изоляции из-за пандемии коронавируса. Так, например, Ева Лонгория попозировала в оранжевом платье в полоску и босоножках в тон наряда, а певицу Селену Гомес запечатлели в свитере, спортивных штанах и меховых тапочках.

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