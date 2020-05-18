Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у части выздоровевших

Около 7-8 процентов пациентов могут справиться с коронавирусной инфекцией благодаря интерфероновому ответу организма — возникновению белков, «атакующих» вирус. Однако при этом у человека не возникают антитела, а значит будет отсутствовать иммунитет к коронавирусу, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.

По словам Барановой, ученые пока не очень хорошо понимает, насколько сильным и устойчивым является «противокоронавирусный» иммунитет у тех, кто перенес инфекцию COVID-19. Во многом это может зависеть от индивидуальных особенностей организма.

«Недавно ученые из Китая опубликовали препринт [черновик] научной работы, — рассказала Баранова. — Сразу после выздоровления у людей померили наличие антител. Оказалось, что из 171 человека у 11 их вообще не было выявлено. То есть примерно 7-8 процентов избавились от вируса путем собственного интерферонового ответа».

По ее словам, это означает, что организм у них так и не выработал антитела. «Стоит ли ожидать, что у этих людей есть иммунитет к этому коронавирусу? Очень маловероятно», — считает собеседница «Ленты.ру».

Баранова пояснила, что китайские исследователи взяли группу пациентов, перенесших болезнь как в легкой, так и в тяжелой форме, при этом «легкие» пациенты не были бессимптомными носителями, у каждого наблюдались температура и кашель. Примерно у 14 процентов из этой группы обнаружен высокий уровень антител, у кого-то — «супервысокий». Однако у большинства титры антител оказались средними, а еще у 15-20 процентов антител оказалось мало.

По данным на 17 мая, в России выявлено 281 752 случая коронавируса. 67 373 человека смогли победить болезнь, 2631 пациент скончался.

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