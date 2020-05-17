Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет соответствовать критериям, необходимым для частичного выхода из режима ограничений, к понедельнику, 18 мая. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит ТАСС.

Воробьев пояснил, что есть три показателя, которые позволяют региону запустить экономику. Речь идет о коэффициенте распространения инфицирований (меньше единицы), достаточном уровне тестирования и наличии 50 процентов свободных коек в медучреждениях.

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