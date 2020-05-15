В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день. Среднее число госпитализаций он назвал в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, в день в Московской области госпитализируют от 600 до 750 пациентов с коронавирусом. Он отметил, что в регионе по-прежнему очень высокие показатели госпитализации. «Радует то, что выписка сейчас пошла активно. Пока отрицательной динамики у нас нет», — сказал Воробьев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. До конца мая в регионе действуют режимы всеобщей самоизоляции и так называемый масочный. Для передвижения на любом виде транспорта нужно получать цифровой пропуск. Воробьев отметил, работа промышленных и строительных предприятий в регионе может возобновиться с 18 мая. Однако это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, пояснил он.

Подмосковье находится на втором месте среди российских регионов по числу заражений коронавирусом. Согласно последним данным, там зафиксировано 25 525 случаев заражения, 253 человека умерли, а 2468 — вылечились.

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