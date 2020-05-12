Воробьев пожелал терпения подмосковным медсестрам

Губернатор Андрей Воробьев поздравил медсестер Подмосковья с профессиональным праздником и пожелал им терпения, сил и здоровья. Поздравление главы региона опубликовано Instagram-аккаунте областного правительства.
«Понимаю, как вам сейчас тяжело, как вы устаете, как мало спите и не видите своих родных. (...) Спасибо, что вы у нас есть», — сказал Воробьев.
Он отметил, что эту работу выбирают только отзывчивые и чуткие люди.
14 апреля Андрей Воробьев поблагодарил медицинских работников региона за самоотдачу в условиях распространения коронавирса. Он подчеркнул, что в это трудное время в целом увеличилось количество добрых поступков.
Позже губернатор сообщил, что регион располагает достаточным количеством средств индивидуальной защиты для медиков.
Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая.