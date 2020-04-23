Воробьев рассказал об обеспечении врачей средствами защиты

Подмосковье располагает достаточным количеством средств индивидуальной защиты для медиков, которые борются с коронавирусом, написал на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что средства должны своевременно поступать в медучреждения, а не задерживаться на складах. Это же касается лекарственных средств, добавил Воробьев.

«Мы не должны подвергать риску врачей. За последние три дня была непростая ситуация с костюмами и респираторами — мы нашли возможность и приобрели порядка 20-30 тысяч единиц», — отметил он.

По го словам, с каждым днем требуется все больше защитных костюмов.

В настоящий момент общее число инфицированных коронавирусом в Подмосковье составляет 7278. За последние сутки новый коронавирус выявлен у 688 человек.

До конца апреля в регионе действует режим самоизоляции, в рамках которого жителям запрещено находиться вне дома без веской причины. Для передвижения на личном авто и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!